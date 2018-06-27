Американские радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

13:06 | 29.06.2018

Американские радиолюбители перехватили приказ командования США о запуске термоядерных ракет. Как сообщает The Drive, сигнал был адресован межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress. Сигнал передавался в ходе учений, которые должны продемонстрировать противникам американской стороны готовность бомбардировщиков доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.



Как отмечает издание, в ночь на 27 июня 2018-го в небе над США проходили учения с участием бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолета управления и связи E-6 Mercury.