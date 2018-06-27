Суд вернет генералу ФСБ Феоктистову 2 млн долларов из дела о взятке Улюкаеву

12:58 | 29.06.2018

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу постановил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 миллиона долларов наличными, которые признаны вещдоком по делу Алексея Улюкаева, передает РИА «Новости».



«Суд постановил вернуть 2 миллиона долларов купюрами по 100 долларов Феоктистову», — огласила постановление судья Лариса Семенова.



Феоктистов лично явился в суд для участия в рассмотрении ходатайства, и суд по его просьбе решил провести заседание в закрытом режиме - для сохранения безопасности персональных данных заявителя, сообщает «Интерфакс».