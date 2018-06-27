Италия заблокировала итоговый документ саммита Евросоюза из-за мигрантов

12:47 | 29.06.2018

Италия временно заблокировала принятие документов саммита ЕС, настаивая на приоритетном согласовании вопросов по миграции, сообщил источник в одной из национальных делегаций, передает РИА «Новости».



Позиция Италии заключается в том, что разделять ответственность за прибывающих мигрантов должны все страны Евросоюза, а не только те, куда они прибывают. Как полагает Рим, переселенцы должны распределяться между всеми членами союза, и тем, кто принимает мигрантов, должна оказываться дополнительная финансовая помощь, сообщает РБК.