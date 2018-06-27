12:41 | 29.06.2018

Президент США Трамп во время встречи с Путиным в Хельсинки планирует предложить ему сделку по Сирии, которая ускорит вывод американских войск из зоны конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.



По данным телеканала, согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им беспрепятственно покинуть регион.



Кроме того, Трамп настаивает на создании зоны отчуждения на юго-западе Сирии, которая бы исключала прямые столкновения оппозиции с сирийской армией.