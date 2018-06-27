Нападающий «Спартака» Квинси Промес арестован за избиение жены

12:34 | 29.06.2018

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был заключен под арест за избиение своей жены, сообщает «Советский спорт». Инцидент произошел во время отдыха семьи голландского игрока на Ибице.



Голландский журналист Йохан Дериксен сообщил, что Промес поучаствовал в драке, в числе прочих ударил свою жену и был арестован. По его данным, пострадали в том числе посторонние люди, попытавшиеся успокоить футболиста.



Как напоминает matchtv.ru, Квинси Промес перешел в «Спартак» в 2014 году. За 4 сезона голландец забил за красно-белых 64 мяча, выиграв вместе с московским клубом чемпионат России в сезоне-2016/2017 и Суперкубок России — 2017.