Олег Навальный вышел на свободу после 3,5 лет в колонии

12:29 | 29.06.2018

Брат политика Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии в Орловской области, где он отбывал наказание по «делу Ив Роше». Об этом сообщает в своем Twitter глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Он приложил к своей публикации видео, на котором видно, как Олега Навального встречают у стен исправительного учреждения его брат Алексей и супруга Виктория.



Как напоминает РИА «Новости», братья Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 миллионов рублей — у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 миллиона рублей. Алексей Навальный получил три с половиной года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения.