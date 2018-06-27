16:48 | 28.06.2018

Премьер-министр Медведев объявил о поэтапном внедрении в России электронных трудовых книжек. С 1 января 2020 года работодатели начнут передавать данные о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд в режиме онлайн, заявил Медведев на заседании правительства, передает РБК.



По его словам, введение трудовой книжки в электронном формате — это не только перевод документа из бумажного формата, но и создание баз данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Медведев подчеркнул, что перевод таких сведений в Пенсионный фонд в режиме онлайн будет быстрее и удобнее как для самих работодателей, так и для работников.