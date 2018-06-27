ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан обвинение в шпионаже

16:44 | 28.06.2018

ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Цуприка. Также сегодня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты, которая просила смягчить Цуркан меру пресечения. Заседание прошло в закрытом режиме, дело маркировано грифом «Совершенно секретно». Цуркан участвовала в нем по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».



Ранее информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Интерфаксу», что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая, в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.