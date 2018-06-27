Россия и мир
16:44 | 28.06.2018
ФСБ предъявила члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан обвинение в шпионаже
Ранее информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил «Интерфаксу», что Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая, в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.
© «Вечерние Ведомости»
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