Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме на северо-западе Германии

16:41 | 28.06.2018

Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в немецком городе Бремен. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя пожарной службы города Майкла Ричардца. Инцидент произошел утром в районе Хухтинг. Взрыв произошел на мансардном этаже жилого дома. По данным полиции, после этого на верхнем этаже дома начался пожар.



Согласно имеющейся информации, жертвами произошедшего стали три человека. Сотрудники экстренных служб нашли тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына, а также в соседнем доме — 70-летнюю женщину. Близлежащие дома сильно повреждены, отмечает gazeta.ru.