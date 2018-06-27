По данным ВЦИОМ, 8% россиян верят в победу национальной команды на ЧМ-2018

16:37 | 28.06.2018

Восемь процентов россиян верят в возможность победы национальной сборной на ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ВЦИОМ. Отмечается, что после неудачи команды Черчесова в матче против уругвайцев (0:3) число уверенных в триумфе российской сборной на мундиале сократилось на шесть процентов. Также отмечается, что 23% россиян считают, что Россия дойдет до четвертьфинала. 12% ожидают выхода команды в полуфинал, 7% уверены, что команда попадет в финал.



Напомним, первого июля россияне в 1/8 финала ЧМ-2018 в «Лужниках» сыграют с испанцами.