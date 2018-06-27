Путин заявил, что за последние дни из Сирии выведено больше тысячи российских военных

16:33 | 28.06.2018

Вывод российских военных из Сирии продолжается, за последние дни эту страну покинули 13 самолетов, 1140 человек личного состава, заявил Путин.



«Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений еще во время моего приезда на пункт базирования Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас», — сказал он в четверг на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле.



По словам Путина, полученный в Сирии опыт российские военнослужащие смогут использовать во время подготовки личного состава к отработке «сложных нестандартных» задач на территории России.