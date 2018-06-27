Газопровод «Северный поток — 2» могут проложить в обход Дании

15:02 | 28.06.2018

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG начнет строительство газопровода этим летом, даже если Дания не даст разрешения на укладку в ее территориальных водах. Об этом сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран. В случае отказа Копенгагена маршрут газопровода будет изменен, передают «Ведомости».



По его словам, пока такой вариант рассматривается в качестве запасного, а компания все еще ждет разрешения от правительства Дании. Заявка на прокладку трубопровода в международных водах не подавалась.



Ранее в Дании заявили о планах задержать строительство газопровода.