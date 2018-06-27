В Шанхае мужчина зарезал двух школьников «из мести обществу»

14:57 | 28.06.2018

Вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае. В результате инцидента погибли два ребенка, еще один школьник и взрослая женщина получили ранения, передает iz.ru. В сообщении говорится, что нож мужчина приобрел в соседнем супермаркете и наносил ранение жертвам в горло.



Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу, сообщает РИА «Новости».