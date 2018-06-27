Король Испании Филипп VI приедет в Москву на матч со сборной России

14:50 | 28.06.2018

Король Испании Филипп VI приедет в Москву, чтобы поддержать сборную страны по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира с национальной командой России.



«Король Фелипе VI приедет на матч в Москву поддержать команду», - сказали РИА «Новости» в посольстве Испании в Москве, добавив, что во время пребывания короля в России никаких официальных переговоров не запланировано.



Матч между сборными России и Испании пройдёт 1 июля на столичной арене «Лужники».