14:44 | 28.06.2018

Руководитель Роскосмоса Рогозин сравнил идею освоения космического пространства Россией с религией. «Она (религия) состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — сказал он. Бывший вице-премьер подчеркнул, что россияне могут гордиться военным сектором российского космоса, системой ГЛОНАСС и космодромом Восточный, сообщает РБК.