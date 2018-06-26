В Пентагоне пообещали не сокращать число американских военных в Южной Корее

14:37 | 28.06.2018

Соединенные Штаты сохранят численность своего военного контингента в Республике Корее, заявил 28 июня американский министр обороны Джеймс Мэттис на переговорах с южнокорейским коллегой Сон Ён Му.



«Соединенные Штаты придерживаются своих обязательств перед Южной Кореей и продолжат в полной мере использовать свои военные и дипломатические возможности для поддержания этих обязательств», — сказал Мэттис.



Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп поручил Пентагону рассмотреть возможность сокращения численности военнослужащих, пребывающих в Южной Корее.