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Россия и мир


14:28 | 28.06.2018

На 90-м году жизни скончался отец Майкла Джексона

Отец певца Майкла Джексона, музыкальный менеджер Джозеф Джексон скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни. Об этом CNN сообщил источник, близкий к семье. В июне 2018 года СМИ сообщили, что у Джексона-старшего диагностирован рак поджелудочной железы третьей стадии.

Напомним, на протяжении многих лет он выступал в качестве продюсера группы Jackson Five, куда входили его сыновья, и руководил собственным лейблом Ivory Tower International Record.

© «Вечерние Ведомости»

 


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