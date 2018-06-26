Forbes составил рейтинг лучших российских университетов

14:24 | 28.06.2018

Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских вузов. «За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования», — говорится в статье.



Рейтинг возглавила Российская экономическая школа (РЭШ). Составители списка обращают внимание на то, что вуз входит в топ-50 лучших факультетов экономики мира. РЭШ предъявляет самые высокие требования к своим абитуриентам. На второе место поставили Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). На третьей строчке расположился Московский физико-технический институт (МФТИ, или Физтех), у основания которого стояли нобелевские лауреаты Петр Капица, Лев Ландау и другие советские ученые. Следом идут МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую строчку рейтинга, ВШЭ – десятую.