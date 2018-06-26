В Лондоне опасаются последствий встречи Трампа и Путина

14:19 | 28.06.2018

В Лондоне опасаются, что возможные договоренности президентов России и США подорвут позиции НАТО. Британский парламент обеспокоен возможным развитием событий, при котором Трампа убедят сократить объем военных обязательств США перед Европой, что поставит под угрозу обороноспособность стран НАТО против якобы «российской агрессии», сообщает The Times. Еще одной причиной беспокойства называется возможное неучастие Вооруженных сил США в запланированных военных учениях НАТО в целях экономии бюджета.



Как отмечает rg.ru, ожидается, что переговоры глав РФ и США состоятся в финской столице Хельсинки после саммита НАТО. Впрочем, Кремль пока официально не называл место и время общения лидеров.