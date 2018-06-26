Американская армия получит новую ракету класса «воздух — земля»

11:47 | 28.06.2018

Американская армия получит партию новейших ракет класса «воздух — земля» Joint Air‐to‐Ground Missile. Их поставит корпорация Lockheed Martin, сообщил сайт Defense News. Ракету тестировали в течение двух лет и испытания прошли успешно, утверждает портал.



Новая ракета заменит уже устаревшие ракеты того же класса AGM-114 «Хеллфаер». JAGM успешно прошла двухлетние испытания. Ее оснастили обновленной системой самонаведения, в которую встроен полуактивный лазер с миллиметровыми радиолокационными датчиками. Они позволяют JAGM успешно противостоять стационарным и движущимся наземным и морским объектам.