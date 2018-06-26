Агентство Bloomberg составило список из 25 богатейших семей мира

11:42 | 28.06.2018

Эксперты агентства Bloomberg составили список из 25 богатейших семей мира, которые вместе контролируют $1,1 трлн. При этом в рейтинге учитывались только достаточно «старые деньги», то есть состояния, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника.



На первом месте рейтинга богатейших кланов — семейство Уолтон, которое владеет крупнейшей в мире сетью магазинов «Уолмарт». У членов семьи, по подсчетам Bloomberg, в руках сосредоточено более 150 млрд долларов. Второе место среди богатейших семей в рейтинге занимают наследники Фреда Коха — основателя американской корпорации Koch Industries. Активы двух его сыновей оцениваются почти в 100 млрд долларов, передает «Эхо Москвы». Третье место заняли потомки Фрэнка Марса — основателя компании Mars, производящей одноименные шоколадные батончики и другие продукты. Их собственность оценивается в 89,7 миллиарда долларов.



Кроме того, в пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд). Нынешний глава Hermes Аксель Дюма — потомок основателя компании Тьерри Эрме в пятом поколении.