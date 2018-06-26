В РФ предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

11:38 | 28.06.2018

Рабочая группа по регулированию цифровой экономики при правительстве рассмотрела законопроект, позволяющий использовать номер мобильного телефона в качестве удостоверения личности, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на текст поправок.



Как пишет издание, предложено ввести девять идентификаторов — это электронная подпись; авторизация в единой системе идентификации; биометрия; дактилоскопия и номер мобильного. По информации газеты, отмечается, что предложение в рабочей группе одобрили, однако сомнения вызвала сфера применения данного идентификатора, которая при обсуждении может быть ограничена.