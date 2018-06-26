Путин подписал закон, позволяющий банкам блокировать карты при подозрении на кражу

11:32 | 28.06.2018

Путин подписал закон, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения на хищение с них средств, передает «Интерфакс».



Данным документом банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов, сообщает lenta.ru.



Кроме карт банки получат возможность блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и другие подобные сервисы.