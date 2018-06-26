Ученые предсказали климатическую катастрофу в российской Арктике

11:24 | 28.06.2018

Ученые из Норвегии из Института морских исследований зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря. Об этом написано в журнале Nature Climate Change. По их мнению, данный регион теряет признаки арктического климата и в скором времени может стать частью атлантической климатической системы. Арктическая зона отступает в Баренцевом море из-за исчезновения ледового покрова, который подпитывал ее пресной холодной водой.