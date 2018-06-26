Медведев предложил продлить контрсанкции в отношении западных стран

16:29 | 27.06.2018

России с учетом решения ЕС о продлении антироссийских санкций необходимо рассмотреть вопрос о продлении действия ответных мер на 2019 год, заявил премьер-министр РФ Медведев, передает «Интерфакс». «С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае имею в виду 2019 год», — заявил чиновник.



Как напоминает РБК, продуктовое эмбарго в отношении стран Европейского союза, США, Канады, Австралии и Норвегии было введено российским правительством в августе 2014 года. Позднее в черный список было добавлено еще пять стран — Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. Срок действия эмбарго несколько раз продлевался, в июле 2017 года Медведев своим постановлением продлил его до 31 декабря 2018 года.