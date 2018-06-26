Глава Минфина Силуанов заявил, что рост экономики РФ в 2018 году составит 2,1%

16:21 | 27.06.2018

Российская экономика вырастет по итогам 2018 года на 2,1%, а реальные зарплаты граждан вырастут на 6,3%, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Силуанов 27 июня на заседании Совета Федерации.



«Мы видим, что снижается инфляция по сравнению с плановыми значениями. Мы планировали четыре процента, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8 процента, рост экономики в текущем году — 2,1 процента, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3 процента», — сказал Силуанов.



Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае составила 43 815 рублей, отмечает iz.ru.