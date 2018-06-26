Россия и мир
16:13 | 27.06.2018
СМИ сообщили о попытке самоубийства информатора WADA Григория Родченкова
По его словам, эти данные были получены от коллег из США по линии комитета. Инцидент произошел 19 июня, но стало известно о нем только сейчас, добавил он. По словам Ионова, инцидент произошел в квартире, которую Родченкову в Вашингтоне снимает ФБР. Агенты нашли бутылку из-под виски и упаковки сильных транквилизаторов. На место были сразу же вызваны сотрудники службы спасения 911. Его госпитализировали в итоге в психоневрологическую клинику.
© «Вечерние Ведомости»
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