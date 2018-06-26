СМИ сообщили о попытке самоубийства информатора WADA Григория Родченкова

16:13 | 27.06.2018

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить с собой, сообщает телеграм-канал RT. «Информация сильно скрывается американскими спецслужбами, чтобы не просочилась в прессу», — заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.



По его словам, эти данные были получены от коллег из США по линии комитета. Инцидент произошел 19 июня, но стало известно о нем только сейчас, добавил он. По словам Ионова, инцидент произошел в квартире, которую Родченкову в Вашингтоне снимает ФБР. Агенты нашли бутылку из-под виски и упаковки сильных транквилизаторов. На место были сразу же вызваны сотрудники службы спасения 911. Его госпитализировали в итоге в психоневрологическую клинику.