Transparency International подала в суд на президента Украины Петра Порошенко

16:03 | 27.06.2018

Украинское отделение Transparency International, «Центр противодействия коррупции» и «Автомайдан» подали в суд на президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте Transparency International.



Организации просят суд отменить указ президента о назначении бывшего главы украинской госадминистрации Донецкой области Павла Жебривского членом комиссии по оценке работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), говорится в сообщении.



Истцы утверждают, что, вопреки требованию закона, Жебривский не имеет «значительного опыта работы» в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах или в международных организациях, а потому не способен объективно оценивать работу НАБУ. По мнению истцов, назначение такого человека в комиссию, на основании выводов которой Верховная рада может сменить главу НАБУ, «несет угрозу независимой и эффективной работе бюро», сообщает РБК.