Путин сегодня в Кремле встретится с советником Трампа

15:57 | 27.06.2018

Путин в среду в Кремле примет советника президента США по национальной безопасности Болтона, сообщил пресс-секретарь главы государства Песков. «Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится», — сообщил Песков.



Болтон также проведет переговоры с главой МИД Лавровым. В Совете национальной безопасности США, анонсируя визит, заявили, что американский чиновник обсудит с российской стороной «потенциальную встречу» между президентами двух стран, отмечает РИА «Новости».