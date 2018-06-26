Учёные выяснили, что антипригарная посуда может вызвать рак

12:30 | 27.06.2018

Микроскопические частицы, находящиеся в посуде с тефлоновым покрытием, могут попасть в организм человека вместе с едой и вызвать рак. Об этом предупреждает британская газета Daily Mail, ссылаясь на доклад Агентства по охране окружающей среды в Вашингтоне.



Опасность потенциального заболевания состоит в том, что в состав антипригарной посуды, а также водостойких и огнеупорных материалов входит перфтороктановая кислота (PFOA), обладающая токсичными и канцерогенными действиями. Лабораторные опыты с животными продемонстрировали, что PFOA повышает риск появления опасных новообразований в печени, поджелудочной железе и половых органах.



Как пояснили специалисты, перфтороктановая кислота, помимо антипригарной посуды, содержится также в составе огнеупорных и влагоустойчивых материалов, а также покрытий, отталкивающих грязь, передает rg.ru.