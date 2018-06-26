На конференции ОБСЕ мужчина в военной форме рассказал о передаче взрывчатки Олегу Сенцову

12:25 | 27.06.2018

На конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине неизвестный мужчина в военной форме заявил, что лично перевез в 2014 году на территорию Крыма некие предметы, из-за которых режиссера Олега Сенцова обвинили в терроризме, сообщает издание strana.ua.



Мужчина объяснил свое признание желанием помочь украинским спецслужбам найти людей, сдавших Сенцова российским правоохранителям. Также военный заявил, что Сенцов обладает некоторой информацией, из-за которой он «невыгоден» киевской власти.



Как напоминает gazeta.ru, Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов.