Калифорнийский суд обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с родителями

12:20 | 27.06.2018

Суд в штате Калифорния вынес постановление, согласно которому американская пограничная служба должна в течение 30 дней воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями, сообщило агентство Associated Press. Однако решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.



Иск подал Американский союз защиты гражданских свобод от лица матери, разлученной с ребенком. Женщина искала убежище в США из-за преследования по религиозным причинам на родине — в Демократической Республике Конго, передает «Взгляд».



Как отмечает «Росбалт», в результате принятой Дональдом Трампом политики «нулевой терпимости» в США более 2 тыс. детей нелегалов были разлучены с родителями. Из-за протестов общественности президент запретил разделять такие семьи.