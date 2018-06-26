ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Рублев»

12:12 | 27.06.2018

Банк «Рублев» занимает 176-е место в банковской системе страны. Причиной произошедшего в Центробанке назвали размещение привлеченных средств в активах «неудовлетворительного качества», передает РБК. Согласно отчетам, по величине активов на 1 июня кредитная организация находилась на 176-м месте в банковской системе РФ.