Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг решил стать президентом США

12:08 | 27.06.2018

Бывший мэр Нью-Йорка и основатель агентства Bloomberg Майкл Блумберг может выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, Блумберг рассматривает возможность участия в выборах от Демократической партии.



Эксперты отмечают, что Блумберг уже готовит почву для выдвижения своей кандидатуры, в том числе финансирует предвыборные кампании демократов, избирающихся в Конгресс США.



Как отмечает CBS, в случае выдвижения экс-мэр Нью-Йорка, которому сейчас 76 лет, станет самым старым и богатым кандидатом в президенты США в истории. По данным Forbes, его состояние оценивается в $50,9 млрд.