Социальная сеть «ВКонтакте» запускает сервис оплаты VK Pay

10:19 | 27.06.2018

Самая популярная социальная сеть в России «ВКонтакте» запустит собственную платежную платформу VK Pay. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя «ВКонтакте». Компания пока не будет брать комиссию за платежи, но в будущем рассчитывает на создание маркетплейса с оборотом 100 млрд руб. в год. Также в VK Pay будет действовать ограничение на вывод наличных для пользователей (не более 200 тыс. рублей в месяц) и сумму транзакции (60 тыс. рублей).