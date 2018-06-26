Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах страны

10:10 | 27.06.2018

Путин назначил своих полномочных представителей в федеральных округах страны, сообщает сайт Кремля. Полпреды назначены в Центральном, Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном и Северо-Западном округах, сообщает «Газета.ру».



Бывшие помощники президента Игорь Щеголев и Николай Цуканов были назначены его представителями в Центральном и Уральском федеральных округах. Полпредом президента в Сибирском федеральном округе был переназначен Сергей Меняйло, полпредом президента в Северо-Западном округе — Александр Беглов. Пост полпреда президента в Южном федеральном округе сохранил за собой Владимир Устинов.