Марадона попал в больницу после матча Аргентины с Нигерией в Петербурге

10:00 | 27.06.2018

Легендарный футболист Диего Марадона почувствовал недомогание после матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года Аргентина — Нигерия, сообщает «Советский спорт».



57-летнему Марадоне стало плохо на стадионе в Санкт-Петербурге, после чего к нему подоспели медицинские работники и доставили его в больницу. После того как его состояние стабилизировалось, Марадона вернулся на частном самолете в Москву.



Как напоминает gazeta.ru, во встрече третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Санкт-Петербурге, сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии со счетом 2:1 и вышла в плей-офф турнира.