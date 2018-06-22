Аналитики Bloomberg оценили стоимость Instagram в 100 млрд долларов

16:32 | 26.06.2018

Аналитики Bloomberg оценили стоимость популярной социальной сети Instagram в $100 млрд. По их мнению, стоимость была бы актуальной в том случае, если бы приложение было самостоятельной компанией. Шесть лет назад Facebook купил платформу у основателей за $1 млрд.



Как подсчитали эксперты Bloomberg, прибыль Instagram в течение ближайшего года перевалит за $10 млрд. В июне количество пользователей платформы превысило 1 млрд человек, однако аналитики склонны считать, что большой процент от этого числа составляют боты.