Гонконг признан самым дорогим городом мира для проживания иностранцев

16:29 | 26.06.2018

Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев, исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», город лидирует по ценам на жилье. Стоимость месячной аренды апартаментов с двумя спальнями здесь составляет более $7,6 тыс. по сравнению с $5,7 тыс. в Нью-Йорке. Чашка кофе в ведущем финансовом центре Азии и мира обойдется в $7,74, а литр молока — в $3,78.



Вслед за Гонконгом идёт Токио. На третьей позиции — швейцарский Цюрих. На четвёртом месте по дороговизне жизни для экспатов — Сингапур, а на пятом — Сеул. В топ-10 вошли два африканских города — Луанда (столица Анголы) и Нджамена (столица Чада), связано это с высокими затратами на обеспечение безопасности.



Москва остаётся самым дорогим для иностранцев городом Восточной Европы, находясь на 17-й позиции.