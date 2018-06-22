Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро

16:16 | 26.06.2018

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд. Об этом сообщается в твиттере Совета ЕС.



«Сегодня совет одобрил выделение €1 млрд новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации, а также программы структурных реформ», — говорится в сообщении.



В Европарламенте отметили, что Киев получит данную сумму двумя траншами в течение 2,5 лет, при этом страна должна принять жёсткие антикоррупционные меры.