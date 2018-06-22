Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны

15:47 | 26.06.2018

Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать утвержденное парламентом соглашение об изменении названия страны. Иванов считает, что он «не имеет полномочий подписывать закон» о переименовании, о котором договорились ранее правительства Греции и Македонии.



17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония, напоминает russian.rt.com.



Соглашение позволило бы завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.