Россия и мир
15:47 | 26.06.2018
Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать соглашение о переименовании страны
17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония, напоминает russian.rt.com.
Соглашение позволило бы завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название Республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.
© «Вечерние Ведомости»
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