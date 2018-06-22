Десятки человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Австрии

15:40 | 26.06.2018

Поезд сошел с рельсов в Австрии, в результате чего могли пострадать до 80 человек, в том числе дети, сообщает портал OE24. По информации агентства Reuters, инцидент произошел рядом с городом Санкт-Пёльтен (федеральная земля Нижняя Австрия) около 7:15 по местному времени (8:15 мск). По предварительным данным, три человека серьезно пострадали, еще 27 человек получили легкие повреждения.