В Амстердаме автомобиль протаранил здание редакции газеты De Telegraaf

15:35 | 26.06.2018

Микроавтобус врезался во вторник рано утром в здание редакции нидерландской газеты De Telegraaf в Амстердаме. Как сообщает Рейтер, белый фургон протаранил стеклянный фасад в 4 утра по местному времени. После столкновения автомобиль загорелся. Никто не пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.



По первоначальной версии правоохранителей, речь идет о преднамеренном деянии. Такого же мнения придерживаются и в редакции издания. Начато расследование, передает «Интерфакс».