Российскому телеведущему Евгению Примакову отказали во въезде на Украину

15:30 | 26.06.2018

Власти Украины не позволили въехать в страну Евгению Примакову — главе комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, советнику председателя Госдумы по международным вопросам и гуманитарным проектам и международному обозревателю телеканала «Россия 24».



«Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины. Объявили, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Хотя конкретную точную причину не объясняют. К сожалению, украинская сторона занимается самострелом», — сказал Примаков в эфире телеканала «Россия 24».