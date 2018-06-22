Вице-адмирал Моисеев назначен командующим Черноморским флотом

15:27 | 26.06.2018

Путин назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева. С мая он был и.о. командующего ЧФ, передает РБК. Его предшественник адмирал Александр Витко, который командовал ЧФ пять лет, получил повышение по службе. Как отмечается, он был направлен к новому месту военной службы — в Главное командование ВМФ.