Суд взыскал с Алексея Навального 1 рубль по иску Михаила Прохорова

15:22 | 26.06.2018

Люблинский районный суд Москвы обязал Алексея Навального опровергнуть утверждения о том, что бизнесмен Михаил Прохоров дал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину путем покупки виллы в Италии, сообщает ТК «Дождь».



«Исковые требования Прохорова к Навальному о взыскании 1 рубля и опровержении распространённой информации удовлетворить», — огласила решение судья Марина Васина.



Миллиардер оспаривал публикации Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о покупке виллы в Италии у Хлопонина, которую оппозиционер назвал «взяткой», отмечает РБК.