На 90-м году жизни скончался известный поэт Андрей Дементьев

15:16 | 26.06.2018

Известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни, сообщила РИА Новости его жена Анна Пугач. Литератору было 89 лет. Ранее сообщалось, что Дементьев был госпитализирован после ухудшения самочувствия. Его диагноз не уточняется.



Как отмечает РБК, Дементьев — почетный член Российской академии художеств, состоял в Союзе писателей СССР, в 1981–1992 годах был главным редактором журнала «Юность». Ему принадлежит более 40 сборников стихов, произведения поэта переведены на более чем десяток языков мира. Кроме того, на его стихи написано более ста песен.