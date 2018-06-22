Американских военных в Афганистане вооружат пейнтбольными винтовками

11:43 | 26.06.2018

В США заключили контракт на поставку крупной партии пейнтбольных винтовок. Их планируют использовать в Афганистане в качестве оружия нелетального действия, сообщает Popular Mechanics.



Такие «винтовки» обладают высокой скорострельностью и дальностью стрельбы до 50 метров. Однако вместо шариков с краской в качестве боеприпасов военные будут использовать снаряды со слезоточивым газом или кислотой, которая приводит ко временной потере зрения, передает iz.ru. Внешне винтовка напоминает армейский автомат М4. По мнению экспертов, в ряде случаев Variable Kinetic Systems может стать хорошей альтернативой летальному оружию.