Депутат бундестага рассказал о потерях Германии из-за антироссийских санкций

11:37 | 26.06.2018

Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью газете «Известия».



Он отметил, что ФРГ из всех входящих в Европейский союз стран страдает больше всего. Фронмайер уточнил, что на Германию приходится 40% всего ущерба, который наносится странам ЕС из-за антироссийских санкций.



Кроме того, он заявил, что введенные против России санкции и вытекающие из-за этого ухудшения в торговых отношениях с Москвой идут вразрез с национальными интересами ФРГ.