Две израильские ракеты минувшей ночью упали рядом с аэропортом Дамаска

11:32 | 26.06.2018

Две израильские ракеты минувшей ночью упали возле международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщило государственное телевидение Сирии.



Как рассказал РИА Новости источник в Силах безопасности Сирии, одновременно с этим силы ПВО перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе страны вблизи границы с Израилем. Другие подробности ракетной атаки не приводятся.



Заявлений с израильской стороны пока не последовало.